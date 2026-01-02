В Югре вырос минимальный размер оплаты труда

С 1 января в России на 20% увеличили минимальный размер оплаты труда — в большинстве регионов он составляет 27 тыс. рублей. В Югре эта сумма увеличивается за счет районного коэффициента (от 1,3 до 1,7) и северной надбавки, которая может достигать 80% в зависимости от стажа работы на Крайнем Севере и приравненных территориях, а также места работы, пишет sitv.ru.

Точные суммы МРОТ для региона озвучили в департаменте труда и занятости населения Югры. Так, в Кондинском и Нефтеюганском районах сотрудники ряда организаций должны получать не меньше 35 тыс. рублей при районном коэффициенте 1,3 и отсутствии северной надбавки. При 50-процентной надбавке минимальная зарплата должна быть не ниже 48 767 рублей.

Самый высокий МРОТ установлен в Белоярском и Березовском районах, относящихся к арктической зоне. Там минимальный размер оплаты труда может достигать 67 733 рублей при коэффициенте 1,7 и северной надбавке 80%.

В остальных муниципалитетах Югры, включая Сургут, МРОТ варьируется от 40 тыс. до 59,6 тыс. рублей в зависимости от районного коэффициента и северного стажа.