В Югре за год собрали почти 420 тонн вторсырья

Югорчане за год сдали на вторичную переработку почти 420 тонн сырья
Фото Югра-Экология

Сеть экоцентров «Югра Собирает» подвела итоги 2025 года: за 12 месяцев четыре пункта приема в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске собрали 419 тонн 71 килограмм вторсырья. Об этом сообщил региональный оператор «Югра-Экология», пишет РИЦ «Югра»/

По данным компании, самой популярной фракцией традиционно стала макулатура — картон и бумага составили 236 755 кг. Также значительные объемы пришлись на стекло (100 690 кг), пластик (31 149 кг) и «добрые крышечки» (31 900 кг). Кроме того, в экоцентрах приняли 14 530 кг батареек, 2 676 кг металла и 1 371 кг техники.

В 2026 году экоцентры продолжат просветительскую работу: посетителям будут рассказывать о правилах раздельного сбора, сортировке и переработке, маркировках товаров, а также о проектах «Добрые крышечки» и «Сдавайте батарейки в Югре».

Пункты приема работают по адресам: Ханты-Мансийск — ул. Чехова, 74; Сургут — ул. 30 лет Победы, 74 и ул. Югорский тракт, 2; Нижневартовск — ул. Комсомольское озеро, 2. Режим работы — ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00. В частности, экоцентры будут работать 4 января — жители смогут сдать упаковку от новогодних подарков.


Сегодня в 17:13, просмотров: 130, комментариев: 0
