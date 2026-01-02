В Югре более 600 человек получили травмы во время уличных прогулок

В департаменте здравоохранения Югры подвели итоги работы медицинских учреждений в первые дни новогодних выходных. Данные озвучили на онлайн-совещании, которое провел директор департамента Роман Паськов, пишет sitv.ru.

По информации ведомства, в период с 31 декабря по 2 января медицинскую помощь оказали 610 жителям региона, получившим различные травмы во время уличных прогулок. Среди пострадавших — 130 детей. В департаменте также отметили единичные случаи травмирования при использовании пиротехники.

Кроме того, за этот период бригады скорой помощи в Югре девять раз выезжали к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

«Новогодние каникулы продолжаются, и я еще раз прошу югорчан быть внимательными к своему здоровью и безопасности: соблюдать элементарные правила дома и на улице, не оставлять детей без присмотра, ответственно относиться к использованию пиротехники и помнить, что алкоголь значительно повышает риск получения травм», — напомнил Роман Паськов.