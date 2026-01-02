Эксперт портала Profi.travel высоко оценил туристический потенциал Югры

Эксперт Profi.travel Алексей Венгин охарактеризовал Югру как «российский Дубай» — с собственным климатом, характером и потенциалом, пишет региональный департамент промышленности.

«Югра — российский Дубай! Но со своим климатом, характером и огромным потенциалом», — отметил эксперт. По его словам, в регионе живут люди, которые не боятся морозов, а путешествовать по Югре комфортно благодаря развитой инфраструктуре: «Да-да, по духу это действительно напоминает ОАЭ, только вместо песков и моря — тайга и болота, а вместо жары — минус 30! Югра — это не просто край, это логистический хаб с удобными аэропортами, поездами и хорошими дорогами. Путешествовать здесь комфортно: достойные отели, рестораны и современная городская инфраструктура делают поездку приятной».

Также Венгин оценил новый туристический маршрут «Красный Дракон», разработанный командой «Визит Югра | Visit Ugra» для китайских туристов в рамках акселератора АСИ. Сейчас, как отмечается, команда сосредоточится на том, чтобы сделать маршрут более привлекательным: обогатить исторические материалы, выстроить единую сюжетную линию и добавить яркие детали.