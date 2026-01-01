16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Самые дорогие новостройки Югры по итогам 2025 года — в Ханты-Мансийске

В крупных городах Югры резко вырос спрос как на первичное, так и на вторичное жилье

Самые дорогие новостройки Югры по итогам 2025 года — в Ханты-Мансийске
Фото Freepik

В ноябре 2025 года рынок жилой недвижимости Югры показал разнонаправленную динамику на первичном и вторичном сегментах. По данным «Авито Недвижимости», спрос на квартиры в новостройках в регионе заметно вырос год к году, тогда как на вторичном рынке интерес увеличился более сдержанно, а цены в целом остались стабильными.

На первичном рынке в ноябре спрос вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса к новостройкам зафиксировали и в крупнейших городах: в Нижневартовске показатель увеличился на 29%, в Сургуте — на 22%. Средняя стоимость квартир на первичном рынке в регионе составила 8,6 млн рублей. В Сургуте средняя цена квартиры в новостройке достигла 9,0 млн рублей, в Ханты-Мансийске — 10,1 млн рублей. Более доступные значения отмечены в Нефтеюганске (7,4 млн рублей) и Нижневартовске (6,5 млн рублей).

На вторичном рынке жилья в ноябре спрос в среднем по региону вырос на 10% год к году. В Ханты-Мансийске интерес к квартирам увеличился на 32%, в Сургуте — на 13%, в Нижневартовске — на 6%. При этом средняя стоимость квартиры в Югре составила 5,4 млн рублей и, по данным сервиса, сохранилась на уровне прошлого года. В отдельных городах зафиксировано небольшое снижение: в Нижневартовске средняя стоимость снизилась на 3%, в Нефтеюганске — на 1%.


нравится (0) не нравится (0)
01 января в 13:38, просмотров: 588, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 1198
  2. Югорчане и гости округа могут прокатиться на оленях по «Чумовой улице» в Ханты-Мансийске 546
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 317
  4. Эксперт портала Profi.travel Алексей Венгин назвал Югру «российским Дубаем» 307
  5. Курьерам в Югре в 2025 году предлагали зарплаты почти в 80 тысяч рублей 237
  1. ​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением 2099
  2. Сургутские депутаты хотят согласовывать городские проекты КРТ до того, как они отправятся в окружной градостроительный совет 2036
  3. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 2023
  4. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях 1972
  5. ​Жители Сургута смогут запускать фейерверки в любых местах города 1909
  6. ​Пора-пора порадоваться: пришло время «Щелкунчика» 1888
  7. Хотелось бы задать нашим руководителям вопросы о миграционной, жилищной, экономической политике 1848
  8. Оператор обращения с ТБО пообещал вывозить мусор из дворов Сургута каждый день в течение праздников 1692
  9. Сургутская прокуратура проверяет факты о замерзающих пассажирах в автобусах и отсутствие электричеств в «Рябинушке» 1684
  10. ​В Сургуте за год произошло 404 пожара, погибли 14 человек 1680
  1. ​Детям сюда нельзя 10655
  2. ​Парламентский рост 8096
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 5915
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4582
  5. ​Без души, но в чартах 4545
  6. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4377
  7. ​Заключение 4237
  8. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4192
  9. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 3519
  10. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3136

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика