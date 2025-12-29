В Югре пройдет «Забег обещаний»

1 января 2026 года в Югре пройдет традиционное спортивное событие «Забег обещаний». Тысячи жителей автономного округа вместе с участниками по всей России выйдут на символическую дистанцию в 2026 метров, чтобы начать год с личного обещания себе. Организаторы подчеркивают, что это не соревнование: каждый участник самостоятельно определяет цель и формат участия, пишет РИЦ «Югра».

К традиции ежегодно присоединяются крупные города региона — Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. В Сургуте забег проходит в парке «За Саймой», в Нижневартовске — вокруг Комсомольского озера, в Ханты-Мансийске старт дает Лыжная база в «Долине ручьев».

Отдельно отмечается, что в прошлом году к «Забегу обещаний» присоединился губернатор Югры Руслан Кухарук. Тогда он пообещал установить в Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести» к 80-летию Победы. Обещание было выполнено: памятник в честь подвига тружеников тыла торжественно открыли 10 декабря 2025 года.