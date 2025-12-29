Неконтролируемый занос стал причиной аварии под Нижневартовском

Накануне, 28 декабря, на автодороге «Сургут − Нижневартовск» произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. По предварительной информации, 23-летняя девушка на ВАЗе не справилась с управлением. Машину занесло, после чего она сначала столкнулась с металлическим боковым ограждением, а затем с автомобилем по «встречке». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:15 на 206 км автодороги «Сургут − Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 23-летняя девушка, управляя «Ваз», по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства, с последующим столкновением с дорожным боковым металлическим ограждением, а затем с движущимся во встречном направлении автомобилем «Nissan», под управлением 61-летнего мужчины», − говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также пассажиры: 21-летний молодой человек, находившийся в ВАЗе, и 39-летний пассажир Nissan.

В ГАИ уточнили, что стаж вождения виновницы ДТП составляет один год.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали восемь ДТП, в которых пострадали 13 человек.