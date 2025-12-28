Югра получила четыре награды на Национальной премии «Безопасный город»

Югра вошла в число лучших регионов страны на первой Национальной премии «Безопасный город». По итогам отбора сразу четыре инициативы региона получили награды. Все они направлены на повышение безопасности, развитие цифровых технологий и комфортной городской среды, сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

Золотую награду регион получил в двух номинациях. В категории «Цифровая грамотность» эксперты отметили лидерские позиции Югры в реализации образовательных и просветительских инициатив по развитию цифровой грамотности и кибергигиены среди населения. Также высокую оценку получила подсистема интеллектуального видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

Серебряными призерами стали еще два проекта. В номинации «Беспилотные системы» награду получила «Инфраструктура управления БАС», а в категории «Без риска» – интеллектуальный комплекс дистанционного мониторинга и раннего обнаружения пожаров.

Всего в конкурсе участвовали 300 инициатив из 54 регионов России. Итоги объявили на федеральном форуме «Умный город – Безопасная среда».