После отмены моратория из Югры выдворили более тысячи иностранцев

В Югре снизился поток иностранных граждан и сократилось число тех, кто получает вид на жительство. Об этом рассказал губернатор региона Руслан Кухарук.

«Комплексный подход, включающий экономические, социальные и профилактические меры, позволил добиться сокращения въезда иностранных граждан на территорию Югры на 10,9%, а также снижения количества лиц, получивших вид на жительство, – на 34,5%», – отметил он в своих соцсетях.

Кроме того, по его словам, за нарушение действующего законодательства с 10 сентября 2025 года, после отмены моратория, из округа выдворили свыше тысячи иностранцев.

Ранее в УМВД России по Югре сообщили, что за уходящий год к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства в Югре привлекли более 14,5 тысячи человек. Из них почти 8 тысяч – иностранцы. Еще 2 447 мигрантам закрыли въезд в Россию.