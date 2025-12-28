Только за последнюю неделю в Югре выдворили 44 мигранта

С начала 2025 года в ХМАО принудительно выдворили 1582 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство. Об этом рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«За последнюю неделю в рамках совместных мероприятий сотрудниками полиции, Росгвардии, УФССП и представителями добровольной народной дружины «Русские в Сибири» исполнены решения о выдворении с территории округа и Российской Федерации в отношении 44 иностранных граждан. Все они допустили нарушения миграционного законодательства РФ, в том числе нарушение правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации, а также незаконное осуществление трудовой деятельности», – добавили в правоохранительных органах региона.

До отправки на родину иностранцев размещают в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту. Сейчас там находятся 108 человек.

Всего за уходящий год к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства в Югре привлекли более 14,5 тысячи человек. Из них почти 8 тысяч – иностранцы. Еще 2 447 мигрантам закрыли въезд в Россию.

Проверки продолжаются, уточняют в полиции. Правоохранительные органы проводят патрулирования, обходы жилого сектора и целевые рейды.

Напоминаем, что с 1 января 2026 года в Югре еще пять видов экономической деятельности будут запрещены для иностранных работников. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.