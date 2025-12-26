Власти Югры заменяют старые мусоровозы на новую технику

В Югру поступят 15 новых мусоровозов. Их закупили по программе льготного лизинга, чтобы решить проблему нехватки техники и заменить устаревшие автомобили, рассказали в пресс-службе «Югра-Экология».

Пять новых мусоровозов уже вышли на маршруты. Они работают в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе и других муниципалитетах. Еще десять машин прибудут в регион в начале 2026 года. В итоге новая техника появится в Нижневартовске, Лангепасе, Сургуте, Когалыме, Лянторе, Урае, Нягани и Березовском районе.

По словам руководителя АО «Югра-Экология» Максима Медведева, обновление автопарка идет поэтапно. В прошлом году на маршруты вышли 22 новые машины, которые хорошо показали себя в северных условиях. В этом году закупили такие же модели ‒ с усиленной системой сжатия отходов.

Новые мусоровозы способны спрессовывать отходы в шесть раз ‒ это значит, что за один рейс они вывозят больше мусора. Машины также оснащены камерами в зоне погрузки и яркой подсветкой, чтобы их было хорошо видно во дворах в темное время суток.