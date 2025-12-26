Руслан Кухарук рассказал, сколько специалистов нужно подготовить и привлечь Югре в ближайшие годы

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что принял участие в итоговом заседании Государственного Совета под председательством Президента России Владимира Путина. По его словам, ключевой темой стала системная подготовка кадров для экономики.

В ходе заседания отмечалось, что на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы. Руслан Кухарук напомнил, что обращал внимание на эту проблему в своем ежегодном декабрьском Послании. По оценке региона, на семилетнюю перспективу Югре требуется более 26 тысяч квалифицированных специалистов, при этом свыше половины из них — рабочие специальности.

Как указал глава региона, основным инструментом решения кадрового вопроса в Югре стали кластеры «Профессионалитета» — общенационального проекта, в рамках которого студентов обучают будущие работодатели. В таком формате в регионе уже готовят кадры для ТЭК и сферы образования, а также планируют расширять эту практику.

Отдельно Кухарук подчеркнул принцип, обозначенный на заседании: «кадры – это не функция, а прежде всего люди». По его словам, за этими понятиями стоят конкретные семьи, их благополучие, здоровье и уверенность в завтрашнем дне, поэтому 2026 год в Югре объявлен Годом молодой семьи.