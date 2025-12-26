На трассе «Нижневартовск − Радужный» в ДТП пострадали двое детей

Накануне, 25 декабря, на трассе «Нижневартовск − Радужный» произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Honda и допустил с ним столкновение. От удара Honda отбросило на автогрейдер, находившийся на дороге.

«Около 15:00 на 8 км автодороги «Нижневартовск − Радужный», 50-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Honda» и допустил с ним столкновение. От удара Honda отбросило на автогрейдер. В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира получили травмы», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.