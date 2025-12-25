Одежда и косметика возглавили рейтинг худших новогодних подарков в ХМАО

Жители ХМАО составили рейтинг самых неудачных новогодних подарков. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

На первом месте в антирейтинге оказались одежда и аксессуары – их назвали худшим подарком 9% опрошенных. Чаще всего речь шла о носках, сумках, свитерах и галстуках, выбранных без учета вкусов получателя. Далее следуют косметика и средства гигиены (8%), а также абстрактные «подарки» – например, одиночество или плохие новости (6%).

По 5% голосов набрали кухонная утварь и сувениры. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости оказались в списке неудачных подарков у 3% респондентов. Еще 13% участников опроса указали другие провальные варианты – среди них полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

При этом самым неприятным вариантом югорчане считают полное отсутствие подарка – так ответили 17% опрошенных. В то же время 30% респондентов сообщили, что им никогда не дарили плохих новогодних подарков.

Также опрос показал разницу в восприятии подарков у мужчин и женщин. Мужчин чаще всего разочаровывают предметы гардероба, книги и алкоголь. Женщины, в свою очередь, не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.