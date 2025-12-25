В Югре участники СВО смогут освоить новую профессию за счет бюджета

Участники специальной военной операции, проживающие в Югре, получили право бесплатно получить второе среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, пишет stribuna.ru.

Право распространяется на широкий круг участников СВО: военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Основанием для новой меры поддержки стал Федеральный закон № 490-ФЗ, внесший изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Обучение может быть получено по иной профессии или специальности, отличной от уже имеющейся, что позволит участникам СВО освоить новый вид деятельности, повысить квалификацию и расширить возможности для трудоустройства после завершения службы.