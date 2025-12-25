​Рынок труда: Югра сохраняет высокие зарплаты на фоне общероссийских трендов дефицита кадров

В 2025 году структура спроса на рынке труда России в целом, как и в Югре, осталась близкой к показателям прошлого года. Основную часть вакансий, как и прежде, формируют массовые профессии: рабочий персонал (12% всех вакансий), специалисты в сфере продаж и обслуживания (11%), а также работники строительства и недвижимости (8%).

При этом дефицит кадров по-прежнему ощущается в отраслях с массовым наймом — розничной торговле, медицине и фармацевтике. Работодатели всё чаще сталкиваются не только с нехваткой людей, но и с дефицитом необходимых навыков у соискателей, даже при формально достаточном числе резюме.

Средний по стране показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в 2025 году составил 6 — это считается нормальным уровнем конкуренции на рынке труда. В Югре значение индекса также находится на этом уровне — 6 резюме на вакансию. Год начался с показателя 5,0, а завершается на уровне 6,8 резюме на вакансию, что соответствует плавной и здоровой динамике: рынок остаётся рабочим, но конкуренция за хорошие позиции для соискателей растёт.

Наиболее дефицитными профессиями по итогам года в России стали дворники (1,3 резюме на вакансию), повара и пекари (2), врачи (2,2), продавцы и кассиры (2,3), операторы производственных линий (2,3). При этом именно продавцы и кассиры сохранили статус самых востребованных работников: работодатели по стране разместили более 650 тыс. вакансий для этой категории. На втором месте — менеджеры по продажам (более 646 тыс. вакансий), на третьем — водители (свыше 430 тыс. вакансий).

С точки зрения географии спроса Югра входит в число заметных, но не крупнейших рынков труда страны. По количеству вакансий округ занимает 31-е место в России: за 2025 год в ХМАО размещено порядка 81 тыс. предложений работы. Основной объём вакансий традиционно концентрируется в крупнейших агломерациях — Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, а также в Краснодарском и Свердловском регионах.

Зато по уровню предлагаемых зарплат Югра держится в верхней части общероссийского рейтинга. По медианной заработной плате в вакансиях автономный округ занимает 14-е место: работодатели предлагают около 86 900 рублей в месяц, что на 8% выше, чем годом ранее. В топ по уровню оплаты традиционно входят северные и дальневосточные регионы, а также Москва, однако Югра стабильно сохраняет позиции региона с конкурентоспособными доходами для соискателей.

В целом по России наиболее высокие медианные зарплаты в востребованных рабочих профессиях фиксируются у сварщиков — порядка 164 тыс. рублей. При этом сильнее всего за год выросли доходы курьеров: +27%, до 146 тыс. рублей, а меньше всего — у машинистов, где прирост составил всего 1%.