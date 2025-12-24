В Отделении СФР по Югре рассказали о переносе выплат пособий и пенсии из-за новогодних праздников

Жители Югры, получающие детские пособия и пенсии на банковские счета, получат выплаты досрочно из-за новогодних праздников. Об этом сообщили в Отделение СФР по ХМАО. Перенос связан с тем, что первая неделя января 2026 года приходится на нерабочие дни.

Югорчанам также напомнили, что зачисление средств в банках происходит в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться перечисления до конца дня.

25 декабря 2025 года через банки перечислят:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям.

26 декабря 2025 года поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Пенсии, дата выплаты которых установлена на 5 или 10 января, будут перечислены заранее – 26 декабря 2025 года. Остальные пенсионеры, получающие выплаты через банки, получат деньги в обычные сроки – 16 и 22 января 2026 года.

Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии в праздничные и выходные дни пройдут в соответствии с утвержденным графиком.

«Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику за январь в феврале 2026 года», – предупредили в Отделении СФР.

Отдельно подчеркивается, что пенсия, поступившая на счет в конце декабря, не является дополнительной – это досрочная выплата за январь. Следующая пенсия будет перечислена в феврале в обычные сроки.