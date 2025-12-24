Югра вошла в топ-3 по качеству медицины на основе отзывов пациентов

Югра вошла в тройку регионов России с самым высоким средним рейтингом медицинских организаций по оценкам пациентов. Такие данные приводит портал «ПроДокторов», статистику которого проанализировал «КоммерсантЪ» на основе более чем 1,1 млн отзывов за 2025 год.

Согласно рейтингу, Югра заняла третье место в стране: средний балл государственных и частных клиник округа составил 4,57 по пятибалльной шкале. Выше оценивают медицину только в Севастополе (4,81) и Тюменской области (4,76). В десятку лидеров также вошли Алтайский край, Башкирия, Москва, Саратовская, Оренбургская и Хабаровский край.

Всего «ПроДокторов» изучил отзывы пациентов из 83 регионов, однако в итоговый список попали только территории, где за год накопилось более 5 тыс. оценок. В выборку вошли 230 тыс. сообщений о врачах и учреждениях государственной системы здравоохранения и 932 тыс. отзывов о частных клиниках. Средняя оценка госклиник по стране составила 3,8 балла, частных — 4,78, общий уровень удовлетворённости медицинской помощью — 4,3.

Эксперты Всероссийского союза пациентов объясняют различия в оценках сочетанием нескольких факторов: уровнем финансирования, кадровым обеспечением и управленческими решениями в конкретном регионе и конкретных медучреждениях. При этом пример Югры и Тюменской области показывает, что системная работа в здравоохранении позволяет регионам входить в число лидеров сразу по обоим сегментам — и государственному, и частному.

Антилидерами рейтинга стали регионы, где особенно низко оценили работу государственных клиник, — Дагестан, Владимирская и Иркутская области, Удмуртия. Там средний балл госмедицины держится в районе 3,2-3,5, однако ситуацию частично компенсируют высокие оценки частных медцентров. Отдельно эксперты выделяют Краснодарский край: при большом объёме отзывов он показал один из самых низких рейтингов частной медицины в стране.