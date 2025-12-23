Югра по интегральному рейтингу регионов России за год заняла восьмое место

Югра вновь вошла в число лидеров национального интегрального рейтинга регионов России, подготовленного РИА «Новости» по итогам 2025 года. По данным агентства, субъект занял 8 место, набрав 69,01 балла, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Интегральный рейтинг формируется на основе среднего арифметического баллов, которые регионы получают в нескольких ключевых исследованиях РИА «Новости»: по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, уровню научно-технологического развития и приверженности здоровому образу жизни.

Югра сохранила позиции в группе сильнейших регионов страны и улучшила свой итоговый балл по сравнению с прошлым годом: в 2024-м округ набрал 68,89 балла и занимал 5 место. Перемещение на 8 позицию связано не с ухудшением показателей, а с высокой плотностью результатов в топ-10: часть субъектов сумела незначительно опередить округ. В частности, на «балл с небольшим» Югру обошли Свердловская и Нижегородская области, менее чем на один балл — Краснодарский край.

Среди регионов Уральского федерального округа Югра стала одним из двух субъектов, вошедших в десятку лучших. Свердловская область заняла 5 место с результатом 70,64 балла. Остальные регионы «тюменской матрёшки» расположились во второй десятке: Тюменская область заняла 12 строчку (66,50 балла), ЯНАО — 20 место (62,35 балла).

Тройка федеральных лидеров рейтинга традиционно осталась неизменной: первые места заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.