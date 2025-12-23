Губернатор Югры Руслан Кухарук пообещал горожанам новые соцобъекты и завершение долгостроев

В 2026 году в Югре могут открыться 17 новых социальных объектов. Появятся они сразу в нескольких городах и поселках, рассказал губернатор региона Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания.

Власти планируют построить:

– медучреждения в Пойковском, Приобье, Сургуте, Федоровском, Ханты-Мансийске и Югорске;

– новые школы и колледжи в Березово, Когалыме, Нефтеюганске, Нягани и Приобье;

– детский сад и школу искусств в Нефтеюганске;

– спортивные комплексы в Варьегане, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте.

Губернатор Югры подчеркнул, что параллельно власти продолжают разбираться со старыми стройками, которые тянулись годами: «Долгостроев у нас, к сожалению, немало. Мы с ними разбираемся и разберемся».

В качестве примеров уже завершенных проектов глава региона назвал школу в Хулимсунте, которую строили 13 лет, и сборный пункт для призывников в Пыть-Яхе – его возводили шесть лет.

Напомним, ранее Руслан Кухарук пообещал жителям Сургута перезапустить строительство школ в микрорайоне 5А и 35.