Губернатор Югры озвучил долгосрочные планы по развитию ТЭК

В ежегодном послании губернатор Югры Руслан Кухарук обозначил развитие топливно-энергетического комплекса в числе ключевых приоритетов региональной власти. По его словам, нефтегазовый сектор по-прежнему остается фундаментом экономики округа, а поддержка предприятий ТЭК — стратегической задачей правительства.

В округе утверждена Концепция развития ресурсной базы углеводородов до 2050 года. Главная цель документа — сохранить долю Югры на уровне 40% от общероссийской добычи нефти. Для этого, отметил глава региона, ведется системная работа по созданию предсказуемых и устойчивых условий для нефтегазовых компаний.

Речь идет о сохранении и адаптации системы преференций для недропользователей с учетом новых экономических условий, а также о выстраивании диалога с федеральными органами власти. В том числе Югра участвует в обсуждении мер по развитию технологий добычи трудноизвлекаемых запасов. Уже поддержаны решения об увеличении срока геологоразведки в Арктике с 5 до 7 лет и о расширении применения налога на дополнительный доход, который призван стимулировать инвестиции и технологические инновации в отрасли.

Отдельный акцент в Послании сделан на межрегиональной кооперации. Обеспечение бесперебойного взаимодействия в ТЭК с Тюменской областью и ЯНАО Руслан Кухарук поручил первому заместителю губернатора Алексею Забозлаеву и заместителю губернатора Всеволоду Кольцову.