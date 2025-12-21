​В Югре чипируют северных оленей для учёта и ветеринарной безопасности

В Югре продолжается масштабная работа по электронной идентификации северных оленей. Меры реализуются в развитие решений по поддержке оленеводства, о которых ранее сообщал губернатор Руслан Кухарук.

По словам главы региона, на сегодняшний день ушные электронные бирки уже установлены 4 943 оленям в трёх бригадах Саранпаульской оленеводческой компании. В планах предприятия – промаркировать около 12 тысяч животных.

Маркировка не ограничивается только установкой электронных бирок. Одновременно с чипированием каждому оленю проводят комплекс ветеринарных мероприятий:

– вакцинацию против сибирской язвы;

– обработку от паразитов;

– диагностику заболеваний.

Вся информация о животном и проведённых процедурах оперативно заносится в мобильные устройства специалистов и в дальнейшем будет интегрирована в федеральную государственную систему «ВетИС». В работе задействованы 8 государственных ветеринарных специалистов и 17 оленеводов компании.

Использование современных цифровых технологий в традиционном хозяйстве позволяет:

– вести точный учёт поголовья;

– контролировать состояние здоровья стада;

– обеспечивать эпидемиологическую безопасность;

– планировать ветеринарные мероприятия и логистику.

Как подчёркивает губернатор, цифровизация в оленеводстве помогает не только эффективнее развивать отрасль, но и заметно облегчает быт коренных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни и проживающих на стойбищах.