В ХМАО более 200 праздничных мероприятий пройдут под усиленной охраной

В Югре в период новогодних и рождественских праздников запланировали более 200 массовых мероприятий. Для обеспечения безопасности жителей и гостей региона будут задействованы 1 808 человек и 594 единицы техники. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«В период праздничных мероприятий будут организованы ежедневные противопожарно-профилактические рейды. На сегодняшний день Главным управлением МЧС по Югре на особом контроле находятся 108 объектов, где запланированы мероприятия с массовым пребыванием людей. Поручил муниципальным образованиям провести корректировку перечня разрешенных площадок для запуска фейерверков на территории населенных пунктов», – отметил глава округа.

По его словам, отдельное внимание уделено обеспечению безопасности во время крещенских купаний. На водоемах округа планируется оборудовать порядка 30 купелей. На местах будут дежурить спасатели и медицинские бригады, также предусмотрена установка пунктов обогрева.

Кроме того, власти округа утвердили обновлённый реестр населенных пунктов, попадающих в зоны возможного затопления в период весенне-летнего половодья. В список включены 48 населенных пунктов. Это позволит заранее подготовить меры по снижению последствий паводка и оперативно реагировать на угрозы подтопления.