Фотограф-документалист из Югры вошел в топ международного фестиваля визуальных искусств

​Югорский фотограф стал призёром международного фестиваля визуальных искусств в Греции

Фотограф-документалист из Югры вошел в топ международного фестиваля визуальных искусств
Фото А.Здановича

Фотограф-документалист из Югорска Антон Зданович вошёл в число семи лучших конкурсантов международного фестиваля визуальных искусств, который прошёл в Греции. На выставку он представил серию работ «Земля кошачьего локотка», полностью снятую в селе Казым Белоярского района.

Фотопроект посвящён жизни коренных народов Севера, их культуре и традициям. Каждый кадр раскрывает отдельный фрагмент повседневности казымских хантов, знакомит зрителя с их ремеслом, бытом и укладом, демонстрируя бережное отношение автора к героям своих снимков и северной природе.

О своём путешествии в Казым, встречах с местными жителями и жизни «в постоянном движении по бескрайним лесам Югры» Антон Зданович рассказал на сайте «Заповедник». С материалом и фотосерией можно ознакомиться по ссылке.


