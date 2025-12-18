16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y
За три года власти Югры направят 42 млрд рублей на расселение аварийного фонда

​В Югре на расселение аварийного жилья в 2026-2028 годах направят 42 млрд рублей

За три года власти Югры направят 42 млрд рублей на расселение аварийного фонда
Фото siapress.ru

В Югре за ближайшие три года планируется направить 42 млрд рублей на снос и расселение аварийного фонда. По данным окружного департамента строительства и архитектуры, для полного расселения и ликвидации всех ветхих домов, признанных аварийными, требуется около 120 млрд рублей. Общая площадь такого жилья превышает 1 млн 50,8 тыс. кв. м, в них проживает более 53,6 тыс. человек.

Только в 2024 году в Югре было расселено 148,7 тыс. кв. м аварийного жилья на сумму 14,9 млрд рублей. За 11 месяцев 2025 года уже расселено 92,75 тыс. кв. м — это на 3,2% выше годового плана (89,86 тыс. кв. м). На эти цели направлено свыше 16 млрд рублей, новые квартиры получили более 5,4 тыс. жителей округа.

На период 2024-2030 годов в регионе действует адресная программа переселения граждан из аварийного жилья. За это время планируется расселить 675,77 тыс. кв. м и улучшить жилищные условия порядка 37,5 тыс. человек. Только в 2026-2028 годах предусмотрено расселение более 322 тыс. кв. м аварийного фонда и переселение свыше 17,9 тыс. югорчан. Объем финансирования на этот трёхлетний период составит 42 млрд рублей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Фонда развития территорий. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что Югра входит в число лидеров по количеству граждан, переселённых из аварийного жилья: свои жилищные условия уже улучшили 59 тыс. человек.


нравится (0) не нравится (0)
18 декабря в 13:36, просмотров: 741, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
18 декабря в 23:07
Дороги и аварийное жилье - остаётся приоритетами Югорского бюджета. Строительство школ за счёт прямого финансирования в последнее десятилетие, как панацею от всех бед, заменили концессионными соглашениями. Однако эксперимент не удался. Вернее он с треском провалился. Вызывает вопросы не снижающиеся темпы трат Югорского бюджета на ликвидацию аварийного жилья в ущерб школьному строительству. За те 42 миллиарда рублей, что выделили из Югорского бюджета на ближайшее 3-летие на аварийное жилье можно было бы построить, как минимум 14 новых школьных зданий и хоть как-то ликвидировать реальную катастрофу в вводе новых школ в Сургуте и в других югорских городах. В Сургуте дошли до того, что детей стали развозить автобусами из новых микрорайонов, ввиду отсутствия обещанной девелоперами школы. Школьных зданий никогда много не бывает. Их как-то надо выводить из эксплуатации и для капитального ремонта. Это аксиома забытая властями округа привела ныне к «школьному кризису». Не видеть этого кризиса может только слепой. Темпы строительства жилья в разы опережают темпы ввода новых школ в Югре. Ежегодно 1 млн м2 жилья и 50 тысяч югорчан переселяются в новые жилые многоквартирные дома. Но новоселье в новых школах происходит очень редко и новоселы порой годами и даже десятилетия ожидают обещанную школу в новом жилом районе. Вероятно надо взять паузу в расселении аварийного жилья и освободившиеся деньги сосредоточить на строительстве обещанных годами недостроенных школ.

