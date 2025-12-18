​В Югре на расселение аварийного жилья в 2026-2028 годах направят 42 млрд рублей

В Югре за ближайшие три года планируется направить 42 млрд рублей на снос и расселение аварийного фонда. По данным окружного департамента строительства и архитектуры, для полного расселения и ликвидации всех ветхих домов, признанных аварийными, требуется около 120 млрд рублей. Общая площадь такого жилья превышает 1 млн 50,8 тыс. кв. м, в них проживает более 53,6 тыс. человек.

Только в 2024 году в Югре было расселено 148,7 тыс. кв. м аварийного жилья на сумму 14,9 млрд рублей. За 11 месяцев 2025 года уже расселено 92,75 тыс. кв. м — это на 3,2% выше годового плана (89,86 тыс. кв. м). На эти цели направлено свыше 16 млрд рублей, новые квартиры получили более 5,4 тыс. жителей округа.

На период 2024-2030 годов в регионе действует адресная программа переселения граждан из аварийного жилья. За это время планируется расселить 675,77 тыс. кв. м и улучшить жилищные условия порядка 37,5 тыс. человек. Только в 2026-2028 годах предусмотрено расселение более 322 тыс. кв. м аварийного фонда и переселение свыше 17,9 тыс. югорчан. Объем финансирования на этот трёхлетний период составит 42 млрд рублей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Фонда развития территорий. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что Югра входит в число лидеров по количеству граждан, переселённых из аварийного жилья: свои жилищные условия уже улучшили 59 тыс. человек.