В 2027 году в Югре откроется филиал Русского музея

К 2027 году в Когалыме появится филиал Государственного Русского музея общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, пишет stribuna.ru. Новый комплекс станет многофункциональным культурным центром: помимо художественных экспозиций в нём разместят музеи нефти, нумизматики и самоваров, а также планетарий и смарт-библиотеку.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер подчеркнула, что реализация проекта логично продолжает уже выстроенное взаимодействие региона с одним из главных художественных музеев страны: «Создание филиала – закономерное развитие нашего длительного и плодотворного сотрудничества». По её словам, основой для будущего филиала стал открытый в 2020 году при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» Культурно-выставочный центр Русского музея.

В действующем центре уже сегодня демонстрируются подлинники работ русских художников. В частности, экспозиция «Широка страна моя родная» знакомит посетителей с произведениями Исаака Левитана, Ильи Репина и других мастеров живописи середины XIX — середины XX веков.

Новый филиал Русского музея станет ещё одним заметным звеном в формировании культурного пространства Югры. Ранее в округе было объявлено, что сюда привезут первого в мире полностью сохранившегося мамонтёнка Диму, а в Ханты-Мансийске открылся филиал Национального центра «Россия», с открытием которого жителей региона поздравил Президент России Владимир Путин.