В Югре на полках магазинах резко уменьшилось количество просроченных товаров

В Югре прошло заседание региональной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука. Об этом сообщает департамент промышленности автономного округа.

В работе комиссии приняли участие представители управления Роспотребнадзора по Югре, управления Россельхознадзора, территориального органа Росздравнадзора и Тюменской таможни. Основное внимание было уделено вопросам безопасности и качества пищевых продуктов, а также соблюдению обязательных требований к маркировке товаров.

По данным, озвученным на заседании, по итогам контрольных и профилактических мероприятий в регионе на 32% снизился оборот пищевой продукции с истекшим сроком годности. Такая динамика связана как с усилением надзора, так и с регулярной проверкой торговых объектов и складских помещений.

Отдельно участники обсудили механизмы вовлечения потребителей в систему контроля за добросовестностью продавцов. Жителям Югры напомнили, что при выявлении нарушений в части сроков годности или маркировки продукции можно направить сообщение через мобильное приложение «Честный ЗНАК». Все обращения автоматически поступают в контрольные органы для дальнейшей проверки.