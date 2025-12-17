Югра стала пятым регионом с филиалом национального центра «Россия»

В столице Югры состоялось официальное открытие филиала Национального центра «Россия» – нового общественного пространства, созданного по распоряжению президента России Владимира Путина для демонстрации ключевых достижений страны и укрепления национальной идентичности.

По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, округа, для региона большая честь войти в число первых пяти субъектов России, где появился такой центр притяжения: он адресован всем, кто гордится своей страной и хочет внести вклад в её будущее. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

Общая площадь филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске превышает 6 тысяч квадратных метров. Главная экспозиция «Увидеть Югру — влюбиться в Россию!» объединяет исторические, культурные и современные достижения автономного округа. Экспозиция построена на сочетании классических музейных форматов и цифровых решений: посетителям доступны мультимедийные инсталляции, интерактивные зоны и различные форматы подачи информации для детей и взрослых.

Филиал сочетает классические и мультимедийные экспозиции. Гости центра могут увидеть «оживающие» барельефы, пройти аттракцион «Болотоход», протестировать тренажёр «Гонка на обласе», совершить виртуальный «полет» над Югрой в реалистичной симуляции и познакомиться с другими современными форматами просветительских проектов.

Открытие НЦ «Россия» в Югре совпало со стартом просветительской программы. Встречи с жителями здесь будут проводить ветераны специальной военной операции, олимпийские чемпионы и другие известные россияне. Они расскажут о личном выборе, ответственности и реальных историях, стоящих за громкими поступками. Первыми спикерами стали спортсмены Роман Костомаров и Максим Храмцов, а также ветераны боевых действий Руслан Вахитов и Павел Русин.

Отдельный блок экспозиции посвящен выдающимся югорчанам. В галерее размещены портреты и краткие биографии известных жителей Сургута, среди которых деятель культуры Екатерина Лоншакова, основатель Сургутского государственного университета Георгий Назин, четырёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Алексей Ашапатов и другие.

Глава Сургута Максим Слепов в своих социальных сетях подчеркнул, что появление филиала Национального центра «Россия» в столице региона именно в Год исторического наследия в Югре имеет особое значение для единения жителей округа и, прежде всего, для формирования гражданской позиции подрастающего поколения. По его словам, новый центр станет важной площадкой, где дети и молодёжь смогут через современные форматы осваивать историю страны и своего региона, ощущая личную причастность к общему делу.