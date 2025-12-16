Более половины жителей Югры планируют крупные покупки до конца года

Более половины россиян намерены сделать крупные покупки до конца года, и жители Югры не остаются в стороне. Согласно исследованию платформы «Авито Услуги», в котором приняли участие 10 000 человек, 53% опрошенных планируют значимые траты, а 62% заявили, что внимательно следят за экономической повесткой. Почти половина из них уже учитывают текущую ситуацию при планировании бюджета на 2026 год.

Наиболее заметный тренд – рост интереса к бытовой технике, мебели и ремонту. Около 53% респондентов планируют приобрести бытовую технику или мебель в ближайший месяц. Лидирует мелкая бытовая техника – её покупку рассматривают 21% участников опроса. На втором месте – электроника для дома (17%). Обновить мягкую мебель готовы 14% опрошенных, корпусную – 13%.

Ремонт в своих квартирах и домах в ближайшее время планируют 43% участников исследования. Чаще всего речь идёт о косметическом ремонте (28%), однако каждый десятый (11%) готовится к капитальным работам.

Отдельный блок расходов – инвестиции в образование и здоровье. По 26% респондентов намерены приобрести годовые образовательные курсы и оформить абонементы в сфере красоты и здоровья. Среди обучающих программ наибольшим спросом пользуются профессиональная подготовка (8%), IT и бизнес-направления (7%), языковые курсы (6%). В сфере здоровья и самосовершенствования лидируют фитнес-абонементы – их покупку планируют 15% опрошенных.

Активность проявляет и малый бизнес: почти каждый пятый (19%) россиянин, который следит за экономической повесткой, планирует заказывать услуги в IT, дизайне и маркетинге. На продвижение в социальных сетях, дизайнерские работы, а также разработку сайтов и приложений приходится по 6% запланированных заказов в каждом из этих направлений.

Эксперты отмечают, что предновогодний период традиционно сопровождается ростом потребительской активности, однако в этом году решения принимаются особенно быстро. Люди стремятся успеть обновить технику, мебель, интерьер и вложиться в обучение и здоровье до окончания года, учитывая инфляционные и экономические риски. При этом мужчины чаще ориентируются на технологии и капитальный ремонт, тогда как женщины в большей степени делают выбор в пользу комфорта, красоты и организации быта.

В Югре федеральные тенденции проявляются через повышенный спрос на услуги и благоустройство. Жители округа активно готовятся к праздникам: запросы на организацию и проведение мероприятий выросли почти в шесть раз, а интерес к оформлению и декору – почти в пять раз. Параллельно югорчане приводят в порядок жильё и прилегающие территории: спрос на вывоз мусора увеличился более чем в шесть раз, а на дезинфекцию и специализированную уборку – более чем в пять раз.

Серьёзно вырос интерес к ремонтно-строительным и инженерным услугам. В сфере инженерных систем жители округа чаще обращаются к специалистам по вентиляции (рост спроса на 86%) и газификации (рост на 70%). Строительные услуги также являются востребованными: на 53% увеличилось количество заказов на услуги разнорабочих, на 27% – на проектирование и составление смет, на 15% – на снос и демонтаж.

Образовательные запросы югорчан подтверждают общефедеральный тренд на саморазвитие и смену квалификации. Интерес к IT-курсам и бизнес-обучению увеличился на 40%, к занятиям по дизайну и рисованию – на 28%, к спорту и танцам – также на 28%. Спрос на программы профессиональной подготовки вырос на 21%, на курсы в сфере красоты и здоровья – на 17%.

В индустрии красоты жители Югры всё чаще выбирают перманентный макияж – спрос на эту услугу увеличился более чем в 2,5 раза. Услуги парикмахеров также демонстрируют положительную динамику – рост составил 12%.

В деловой сфере фиксируется устойчивый рост интереса к профессиональным сервисам. Консультации по недвижимости стали востребованы почти в пять раз сильнее, спрос на страховые услуги вырос более чем в четыре раза. Полиграфия и наружная реклама показали рост на 38%, бухгалтерские и финансовые услуги – на 18%.