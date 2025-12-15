Домовые чаты в Югре получат новую систему идентификации через «Госуслуги»

Для жителей многоквартирных домов Югры заработал современный инструмент для общения с соседями и управляющими организациями — домовые чаты с официальной идентификацией через приложение «Госуслуги.Дом». Новый формат призван сделать коммуникацию по вопросам ЖКХ более прозрачной, безопасной и устойчивой, рассказывает администрация Сургута.

Благодаря интеграции с государственной платформой домовые чаты становятся защищённым цифровым пространством: жильцы могут оперативно обсуждать благоустройство, сообщать о неисправностях, объединяться для реализации инициатив, получать подтверждённую информацию от управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг. Это снижает риски дезинформации и ускоряет решение повседневных бытовых вопросов.

С 1 декабря россияне, в том числе жители Югры, начали получать уведомления от платформы «Госуслуги» о создании официального домового чата в национальном мессенджере MAX для конкретного адреса. В сообщениях подчеркивается, что чат является защищённым каналом связи, а ссылка на него остаётся неизменной даже при смене управляющей компании. Это позволяет сохранить преемственность в управлении домом и не терять налаженные контакты.

Домовые чаты призваны заменить разрозненные группы в зарубежных мессенджерах, централизовав общение жильцов по вопросам управления многоквартирным домом. Присоединиться к официальному чату может только подтверждённый собственник жилья, а также члены его семьи и близкие — по приглашению. Для этого достаточно открыть приложение «Госуслуги.Дом» и нажать на карточку «Домовой чат» на главном экране или перейти по ссылке из уведомления на портале госуслуг. Пользователи, у которых уже есть аккаунт в MAX, попадут в чат автоматически, остальным потребуется зарегистрироваться в мессенджере.

Руководитель Службы жилищного и строительного надзора автономного округа Артём Копылов подчеркнул, что домовые чаты в MAX являются официальным государственным средством коммуникации в сфере ЖКХ. Сейчас они используются для оперативного обмена информацией по вопросам управления многоквартирными домами, но в дальнейшем функционал платформы планируется расширять — вплоть до возможности совершения юридически значимых действий: подачи обращений через чат-бот, передачи показаний приборов учёта и других сервисов.

При этом жители Югры должны проявлять особую бдительность. По словам Артёма Копылова, в регионе участились случаи мошенничества, когда гражданам предлагают присоединиться к «домовым чатам от Жилстройнадзора Югры» в мессенджере Telegram, заполнить данные в чат-боте и назвать полученный код. Эти предложения не имеют отношения к официальным сервисам.