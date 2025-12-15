​В Пойковском завершился капитальный ремонт ледовой арены

В посёлке Пойковский Нефтеюганского района завершены работы по обновлению ледовой арены, построенной более 20 лет назад. Реконструкция спортивного объекта стала возможна благодаря победе проекта в конкурсе инициативного бюджетирования, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

В рамках ремонта на арене провели целый комплекс работ. Была установлена современная хоккейная коробка, отремонтировано бетонное основание, обновлено освещение и нанесена новая разметка на ледовом поле. Также приведено в порядок оборудование и оснащение раздевалок, что улучшило условия для спортсменов и тренеров.

После реконструкции арена приведена в соответствие с федеральными стандартами. Это позволит не только повысить качество тренировочного процесса для местных воспитанников спортивных школ, но и принимать соревнования районного и регионального уровня.

Обновлённый объект уже прошёл первую серьёзную «проверку боем» — на арене состоялось Открытое первенство Нефтеюганского района по хоккею. В турнире приняли участие команды юных хоккеистов из Ханты-Мансийска, Лангепаса и Сургута.

Ремонт ледовой арены в Пойковском стал примером того, как с участием жителей, бизнеса и власти по механизму инициативного бюджетирования удаётся создавать и развивать спортивную инфраструктуру не только в крупных городах, но и в поселках региона.