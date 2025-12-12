В Югре подведены итоги конкурса самых перспективных региональных брендов

В Югре подвели итоги третьего конкурса перспективных брендов региона, сообщает департамент промышленности автономного округа. Организатором выступил Технопарк высоких технологий, а сам конкурс стал площадкой для продвижения компаний, которые развивают производство, опираясь на местную идентичность и современные подходы к качеству продукции.

Золотым призёром конкурса стал бренд «Этника» (СПК «Ханты-Мансийский») – производитель натуральных кондитерских изделий, сочетающих традиционные рецептуры и тренды здорового питания. Серебро разделили компания «Марлин Ойл Тулз», чьи разработки для нефтегазодобычи укрепляют промышленный потенциал Югры, и бренд «Ягоды Югры» (ИП Быкова И.Г.), превращающий дикоросы и дары тайги в яркую продуктовую линейку с выраженным региональным характером.

Бронзовым призёром признан бренд натуральной уходовой косметики «LangeLes» (ИП Мазаитова З.Р.), продукция которого создаётся с опорой на природные мотивы и уникальные особенности югорской природы. В департаменте промышленности отмечают, что конкурс перспективных брендов помогает поддерживать предпринимателей, усиливать узнаваемость местной продукции и формировать положительный имидж Югры как территории качественных и самобытных товаров.