Под Сургутом локомотив снес грузовик на переезде в Барсово

В Сургутском районе произошло серьезное ДТП на железной дороге. В четверг, 11 декабря, около 15:00 на нерегулируемом переезде у трубной базы в Барсово локомотив столкнулся с грузовиком МАЗ. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, около 15 часов местного времени на нерегулируемом железнодорожном переезде у трубной базы в поселке Барсово Сургутского района ХМАО-Югры произошло столкновение локомотива с грузовым автомобилем марки МАЗ. В результате происшествия допущено опрокидывание грузового автомобиля. Инцидент на движение поездов не повлиял, иных опасных последствий не наступило», – говорится в сообщении.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности на железнодорожном транспорте. Специалисты устанавливают причины аварии и обстоятельства, которые могли способствовать столкновению.