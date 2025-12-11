Жителей округа призывают участвовать в викторине «Историческое наследие Югры»

Югорчан приглашают принять участие в патриотической викторине «Историческое наследие Югры», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа. Проект организован региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке Службы по делам архивов автономного округа, пишет РИЦ «Югра».

Участникам предлагают проверить свои знания об истории и современном развитии региона и побороться за призы. Каждый, кто ответит на три вопроса викторины, получит памятный магнит или календарь с символикой юбилея Югры. Среди правильных ответов с помощью генератора случайных чисел разыграют более 100 ценных подарков, в том числе ноутбук, смартфон, телевизор, игровую приставку, аэрогриль и «умную» технику для дома.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель думы Югры Борис Хохряков подчеркнул, что проект сочетает просветительскую и мотивационную составляющие. «Викторина — это возможность не только проверить свои знания, но и узнать новые факты о родном крае, — отметил он. — Мы подготовили подарки для всех участников и особенные призы для победителей».

Вопросы викторины сгруппированы по трём тематическим блокам: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 95-летие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и юбилейные даты нефтегазовых месторождений региона. Организаторы рассчитывают, что формат онлайн-участия и возможность получить памятный сувенир за участие сделают инициативу массовой и привлекут внимание к истории округа и его роли в развитии страны.

Принять участие в викторине могут все желающие старше 18 лет. Для этого необходимо до 21 декабря ответить на вопросы на специальном сайте проекта, где также размещена информация об адресах пунктов выдачи памятных подарков для участников.