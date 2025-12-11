На 7% выросла заболеваемость ОРВИ в Югре за неделю

В Югре продолжает расти заболеваемость сезонными инфекциями. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за первую неделю декабря число случаев ОРВИ увеличилось еще на 7% и составило 165 заболевших на 10 тысяч жителей. Наибольшее количество заболевших гриппом – в Сургуте.

«Грипп зарегистрирован в 19-ти МО, наибольшее количество гриппа в г. Сургуте. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 0 до 2 лет и составила 42 случая на 10 тысяч населения. Заболеваемость COVID-19 составила 13 случаев на 100 тыс. населения, из которых в форме ОРВИ протекали 100% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев. Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 19 случаев на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 5,9%. На долю детей приходится 39,6% всех заболевших», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что доля положительных проб на респираторные вирусы составляет 7,2%. Из них 45% – вирусы гриппа, 29% – SARS-CoV-2, остальные приходится на риновирус, бокавирус и аденовирус.

При этом, в муниципалитетах Югры продолжают вводить меры по разобщению детских коллективов. На дистанционные формы обучения переведены 30 групп в колледжах Нягани и Нефтеюганска, один колледж полностью закрыт в Урае, 1230 классов в 68 школах работают удаленно в 11 муниципалитетах. Полностью переведены на «дистанционку» 16 школ в четырёх территориях округа. В детских садах разобщены 100 групп, еще два учреждения закрыты в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах.

Также продолжается вакцинация: по состоянию на 8 декабря привито более 1,1 млн югорчан. Среди них – 314 тысяч детей и 4,2 тысячи беременных женщин. Работодатели нефтегазовой отрасли дополнительно привили 16 тысяч сотрудников.