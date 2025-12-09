​Почти половина жителей УрФО брали длительную паузу в карьере — опрос hh.ru

Согласно данным опроса сервиса hh.ru, 48% соискателей в Уральском федеральном округе хотя бы раз делали длительный перерыв в работе. Из них 23% использовали такую возможность один раз, а 24% — несколько раз. Ещё 9% признались, что хотели бы позволить себе карьерную паузу, но пока не имеют такой возможности.

Чаще всего тайм-аут был связан со сложностями с поиском подходящей работы — об этом сообщили 36% участников опроса. Для 27% причиной стал отпуск по уходу за ребёнком, 19% отметили, что в определённый период просто не было необходимости работать. Ещё 14% вернулись в найм после неудачной попытки заняться собственным бизнесом. При этом 20% респондентов сознательно решили отдохнуть от работы без внешних причин.

Однако участники опроса видят и риски карьерных пауз. Так, 48% считают, что после длительного перерыва сложнее найти работу. 35% говорят о чувстве незащищённости и неуверенности в завтрашнем дне. 18% были вынуждены снизить свои зарплатные ожидания, а 17% согласились на должность ниже той, которую занимали до перерыва.

Работодатели, по данным опроса, в целом демонстрируют гибкий подход к таким ситуациям. В 52% компаний причины карьерной паузы оценивают индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств, а 46% считают более важными актуальные навыки и мотивацию кандидата, чем «пробелы» в резюме.

Большинство работодателей не осуждают перерывы даже без веских причин: 47% уверены, что пауза помогает избежать профессионального выгорания, 25% связывают её с более осознанным выстраиванием карьеры, 19% полагают, что после отдыха сотрудник становится продуктивнее. В то же время 28% работодателей опасаются, что во время длительного перерыва без серьёзных причин специалист может потерять навыки, 20% видят в этом признак слабой мотивации, и лишь 6% связывают такие паузы с безответственностью.