Руслан Кухарук сообщил о пятилетней программе обновления лифтов в Югре

Во время прямой линии с жителями губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о масштабной программе обновления лифтового хозяйства в округе. По его словам, власти региона утвердили пятилетний план замены изношенных лифтов, рассчитанный на период с 2025 по 2030 год.

Поводом для ответа стало обращение жителя Ханты-Мансийска, который пожаловался на регулярные поломки лифтов в домах на улице Студенческой:

«Студенческая, 14, 16, 18 и 20 – очень часто выходят из строя лифты. Они трясутся при спуске и подъеме, ощущаются вибрации и гул. Бригады выезжают, но качество ремонта низкое», — озвучили обращение жителя округа в эфире.

Губернатор поручил профильным ведомствам провести проверку состояния подъемников по названным адресам и оценить работу управляющих компаний.

«Коллеги из жилищного надзора и администрация города зафиксировали адреса. Вопрос будет рассмотрен. Мы проверим, насколько управляющие компании выполняют свои обязанности, и как соблюдаются требования к эксплуатации лифтов», – отметил Руслан Кухарук.

При этом он напомнил, что нормативный срок службы лифтов в России составляет 25 лет. Большая часть оборудования, установленного в домах в начале двухтысячных, сейчас как раз подходит к предельному сроку эксплуатации, что и стало причиной массовых обращений из разных муниципалитетов округа.

«Мы сформировали программу на пятилетний период – с 2025 по 2030 год. В ней порядка полутора тысяч лифтов, которые необходимо заменить. Средства предусмотрены и в окружном бюджете, и в фонде капитального ремонта», – заявил глава региона.

По его словам, работы уже активно ведутся. Только в 2025 году в округе было заменено около 380 лифтов.

Что касается домов на улице Студенческой в Ханты-Мансийске, губернатор заявил, что специалисты разберутся в ситуации отдельно.

Напоминаем, ранее стало известно, что в 2025 году в Югре заменят почти 400 лифтов. Из них абсолютное большинство – в Нижневартовске.