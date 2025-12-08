Зарплаты в Югре выросли незначительно, но они все еще почти самые высокие в УрФО

Медианная предлагаемая заработная плата в Уральском федеральном округе по итогам ноября достигла 77 942 рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 12%, прирост в абсолютном выражении составил 8 566 рублей, сообщает hh.ru.

Самые высокие предложения на рынке труда сейчас зафиксированы на Ямале, где медиана зарплат в ноябре составила 118 678 рублей. На втором месте — Югра с медианой 92 252 рубля, далее следует Свердловская область с показателем 77 239 рублей. Чуть ниже уровень медианной предлагаемой заработной платы в Тюменской области — 77 170 рублей. В Курганской области показатель составил 70 335 рублей, в Челябинской области — 70 000 рублей.

При этом наиболее заметный рост по сравнению с январём 2025 года зафиксирован в ЯНАО: +19% или плюс 19 146 рублей. В Челябинской и Курганской областях медианная зарплата увеличилась на 16% — на 9 832 и 9 593 рубля соответственно.

В Свердловской области рост составил 11% (плюс 7 635 рублей), в Тюменской области — 10% (плюс 7 008 рублей). В Югре медианная предлагаемая заработная плата выросла на 6%, прибавив 5 036 рублей по сравнению с началом года.