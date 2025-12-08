Сегодня, 8 декабря, в Югре пройдет прямая линия с губернатором региона Русланом Кухаруком. В прямом эфире он ответит на вопросы югорчан, в том числе самые острые и актуальные. Прямой эфир начнется в 16:00.

Трансляцию можно будет посмотреть в социальных сетях, а также в эфире телеканалов «Югра», «Россия 24», «СургутИнформ-ТВ», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и «N1». Также прямая линия будет доступна на радио «Югра» и «Радио России».

На сегодняшний день губернатор Югры получил более тысячи вопросов. Организаторы отмечают высокую активность жителей и подчеркивают, что обращения уже систематизируют по темам. Прием вопросов закончился 6 декабря.