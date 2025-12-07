Власти Югры соберут международное сообщество вокруг русского языка

В понедельник, 8 декабря, в Югре начнется Неделя русского языка в зарубежных государствах. В проекте участвуют сразу 17 стран, среди них: Австрия, Беларусь, Чехия, Сербия, Казахстан, Узбекистан, Бангладеш, Сирия, Конго, Иордания, Катар и другие государства, рассказали в пресс-службе СурГПУ.

В этом году проект приурочен к 95-летию округа и пройдет под девизом «Все флаги в гости будут к нам». К онлайн-занятиям подключатся школьники, студенты и преподаватели, которые изучают русский как иностранный.

В проекте участвуют преподаватели Белградского университета и сотрудники Российской академии наук. Модератор Недели – фонд «Словесность». Мероприятия проходят на площадках четырех вузов округа: СурГПУ, ЮГУ, НВГУ и СурГУ.

До 12 декабря участников ждет насыщенная программа: лекции и онлайн-интенсивы, разговорные клубы, мастер-классы, викторины, игры и квизы. Формат максимально живой и интерактивный: с диалогами, практикой и общением с филологами Югры.

Отдельным проектом станет «Интерактивная школа изучения русского языка» для англоговорящих участников начального уровня А1. Здесь они смогут не только выучить первые слова, но и попробовать заговорить по-русски в реальном общении.

Проект проходит при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Росмолодежи и правительства ХМАО.

Информацию о Мероприятиях можно получить по телефонам: 8-912-815-08-18 – Николай Ганущак; 8-950- 514-59-35 – Елена Бреусова.