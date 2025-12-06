Жители ХМАО чаще всего выбирают поддержанные Toyota Camry и Hyundai Solaris

В 2025 году жители ХМАО чаще всего присматривались к подержанным иномаркам в диапазоне от одного до двух млн рублей. Главным автомобильным фаворитом в регионе стала Toyota, рассказали корреспонденту siapress.ru аналитики «Авито Авто».

На машины этой марки в округе приходится почти четверть всех интересов покупателей (24,9%). Средняя цена Toyota на вторичном рынке в ХМАО составляет около 1,4 млн рублей.

Абсолютным лидером среди моделей остается Toyota Camry. В регионе ею интересуются чаще всех – на нее приходится 10,2% всех просмотров объявлений. Средняя цена – около 1,5 млн рублей.

Второе место уверенно держит Hyundai. Самая популярная модель бренда – Solaris: ей интересуются 5,3% потенциальных покупателей в Югре. Средняя стоимость автомобиля примерно 1,3 млн рублей.

Кроме Camry и Solaris в пятерку самых востребованных моделей попали Kia Rio, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Во второй части рейтинга – Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Hyundai Creta, Nissan X-Trail и Mazda 6.

В среднем жители ХМАО готовы отдавать за подержанный автомобиль массового сегмента около 1,38 млн рублей. Судя по статистике, выбор югорчан – это проверенные временем седаны и кроссоверы, которые редко подводят в северных условиях и не разоряют на обслуживании.