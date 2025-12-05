​В Югре представили нового прокурора автономного округа

В Ханты-Мансийске состоялась официальная церемония представления нового прокурора Югры. 5 декабря 2025 года по поручению Генерального прокурора России Александра Гуцана его заместитель Сергей Зайцев представил коллективу ведомства старшего советника юстиции Дмитрия Попова.

Попов имеет более чем 20-летний стаж службы в органах прокуратуры. С 2002 года он прошёл путь от рядового сотрудника до руководящих должностей. До назначения в Югру занимал пост первого заместителя прокурора Приморского края, где приобрёл значительный опыт надзорной и организационной работы.

На церемонии присутствовали исполняющий обязанности губернатора Югры Павел Тараканов, федеральный инспектор Александр Постников, председатели окружного и арбитражного судов, руководители региональных правоохранительных структур, омбудсмены, прокурорские работники и территориальные прокуроры.

В своём выступлении Сергей Зайцев обозначил ключевые задачи прокуратуры автономного округа и подчеркнул важность эффективной работы надзорного органа для решения актуальных для региона вопросов. Дмитрию Попову предстоит возглавить работу по обеспечению законности на территории стратегически важного субъекта Российской Федерации.