В Югре задолженность граждан за электроэнергию превысила 157 млн рублей

Общая задолженность жителей Югры, Ямала и Тюменской области за электроэнергию перед «Газпром энергосбыт Тюмень» достигла 393,7 млн рублей, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на данные компании. Сумма долгов бытовых потребителей к середине ноября 2025 года за год увеличилась почти на 15 млн рублей. В пятёрке территорий с наибольшими просрочками – Тюменский район, Тюмень, Сургутский район и Сургут.

В Югре общая задолженность физических лиц превышает 157,3 млн рублей. В Сургутском районе долг населения составляет 35,9 млн рублей, жители Сургута должны 22,4 млн рублей, в Нефтеюганском районе сумма задолженности достигла 19,4 млн рублей.

«В среднем только 16% граждан иногда допускают просрочку платежей более двух расчетных периодов. Причина чаще всего банальная – отсутствие привычки платить за электроэнергию своевременно», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала компании Александр Левченко. Он поблагодарил добросовестных плательщиков и призвал остальных погасить долги в декабре, чтобы «начать новый год без долгов, с чистого листа».

В компании напоминают, что с 31-го дня просрочки на сумму долга начинают начисляться пени. Акции по их списанию в этом году «Газпром энергосбыт Тюмень» проводить не планирует.