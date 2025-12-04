Югра вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на премию «Служение»

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в заседании Высшего Совета Ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Встреча была посвящена обсуждению заявочной кампании III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«В Югре количество заявок на получение премии „Служение“ ежегодно растет, что подтверждает её значимость как инструмента выражения признательности работникам органов местного самоуправления, преданным своему делу и служению народу. Через эту инициативу мы можем распространять лучшие практики, делая их известными широкой аудитории», – подчеркнул Губернатор Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук.

Во II Всероссийской муниципальной премии «Служение» в 2025 году от автономного округа было зарегистрировано более 1500 заявок. Четыре проекта Югры вошли в ТОП-100: «Социальное партнерство как вектор развития муниципального образования» (сельское поселение Сентябрьский Нефтеюганского района), «Радио город» (городской округ Урай), «Развитие креативных индустрий как способ привлечения инвестиций в экономику» (городской округ Ханты-Мансийск) и «Сердце отдаю людям» (городской округ Когалым). Все они заняли призовые места и стали лауреатами премии.

В 2026 году для участия в III премии «Служение» от Югры уже подано свыше 2000 заявок, регион вошёл в ТОП-10 регионов-номинантов по их количеству.

Премия «Служение», учреждённая президентом России Владимиром Путиным, присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Также участники заседания обсудили промежуточные итоги региональных дней в рамках III Всероссийского форума «Малая Родина – сила России». Особое внимание было уделено введению новой номинации – «Единство народов — сила страны». Приём заявок на неё открыт до 18 января 2026 года.