​На Совете по делам инвалидов в Югре создадут постоянные рабочие группы

На заседании регионального Совета по делам инвалидов под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука состоялась оживлённая дискуссия. Как рассказал глава региона, участники обсудили не только вопросы, включённые в повестку, но и широкий круг тем, связанных с поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам заседания принято решение о создании постоянно действующих рабочих групп. Их задача — обеспечить эффективную координацию работы органов власти, ответственных за исполнение решений Совета, а также повысить уровень взаимодействия профильных ведомств с общественными организациями, которые занимаются защитой прав инвалидов.

В преддверии Международного дня инвалидов глава региона наградил лауреатов премии инвалидам – представителям творческих профессий за достижения в области культуры и искусства в 2025 году. Награды получили руководитель вокального ансамбля «Вдохновение» инклюзивной творческой лаборатории окружного Дома народного творчества Светлана Башмакова, за 14 лет организовавшая более 200 выступлений в Югре и за её пределами, и сотрудник Государственной библиотеки Югры, руководитель клуба «Литературные встречи» Мария Мадьярова, с 1971 года работающая в библиотеке и разработавшая программу по продвижению чтения.

Также на заседании медалью Уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро» был награждён председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Сергей Филатов.