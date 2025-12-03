Югорчане активно задают вопросы на предстоящую прямую линию с Русланом Кухаруком

До прямой линии с губернатором Югры Русланом Кухаруком остаётся четыре дня. На сегодняшний день от жителей региона поступило более 600 вопросов, большая часть из них — от сургутян. Чаще всего югорчане обращаются с темами строительства и жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания и защиты, а также ремонта и строительства дорог.

Прямая линия с губернатором Югры состоится в понедельник, 8 декабря, в 16:00. В прямом эфире глава региона ответит на наиболее актуальные обращения жителей. Приём вопросов продолжается до 6 декабря включительно в аккаунтах губернатора во «ВКонтакте» и «Телеграме», а также через чат-бот в МАХ по ссылке: https://max.ru/ugra_vika_bot.

Трансляция прямой линии будет доступна в социальных сетях главы региона, в эфире телеканалов «Югра», «Россия 24», «СургутИнформ-ТВ», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и «N1», а также на радио «Югра» и «Радио России».