Губернатор Югры провел личный прием граждан

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в традиционной декаде приёмов граждан, приуроченной ко дню рождения партии «Единая Россия». В ходе приёма были рассмотрены три обращения жителей автономного округа.

Первой с инициативой выступила заместитель директора спортивного клуба смешанных боевых единоборств «Выбор бойца» Елена Пачганова. Она предложила сделать турнир по борьбе «Сибирские грэпплеры», посвящённый памяти Героя России Владимира Жоги, ежегодным и присвоить ему межрегиональный статус.

Заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Югры Михаил Вторушин сообщил, что в текущем году состязания впервые прошли в комбинированном формате — как турнир для взрослых и фестиваль для детей, что позволило существенно увеличить число участников. Глава региона поддержал инициативу, подчеркнув, что подобные турниры формируют у спортсменов правильные жизненные ориентиры, связывая спорт, мужество и готовность встать на защиту Родины. Департаменту физической культуры и спорта Югры совместно с региональной федерацией спортивной борьбы поручено включить соревнования в календарный план округа и проработать вопрос присвоения турниру межрегионального статуса.

Второе обращение поступило от члена Совета ветеранов Светланы Фёдоровой. Она предложила создать краеведческий музей в сельском поселении Болчары Кондинского района. По её словам, активисты-краеведы уже собрали обширный архив материалов по истории села и местных предприятий, а к работе по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны привлекли школьников. Губернатор поручил Департаменту культуры автономного округа совместно с администрацией Кондинского района проработать вопрос предоставления помещения для организации музейного пространства.

Третье обращение касалось обеспечения жильём инвалида-колясочника I группы Александра Воробьёва. Его супруга Наиля Марсельевна попросила рассмотреть возможность замены квартиры, признанной непригодной для проживания человека с ограниченными возможностями здоровья. По этому вопросу Руслан Кухарук поручил окружному Департаменту административного обеспечения Югры и Департаменту социального развития региона детально проработать ситуацию и найти решение.

«Прямая работа с людьми — важнейшая задача партии. Каждый запрос жителей важен, каждая инициатива значима. Все поступившие обращения взяты под личный контроль», — подчеркнул глава региона в ходе приёма.