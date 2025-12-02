В Ханты-Мансийске прошел фестиваль КВН «Игры на Севере. Кубок Губернатора Югры»

В Ханты-Мансийске прошёл масштабный юмористический фестиваль «Игры на Севере. Кубок Губернатора Югры». 1 декабря на сцене КТЦ «Югра-Классик» выступили популярные команды КВН и стендап-проектов из разных городов России и Беларуси.

Зрителей ждали выступления коллективов с разным стилем и узнаваемой подачей: «Союз» из Тюмени, «Наполеон Динамит» из Челябинска, «Роса» из Нижнего Новгорода, «Доктор Хаусс» из Могилева, а также «Джентльмены удачи» из Кургана.

Особое место в программе заняло участие легенд югорского КВН. На сцену вышли знаменитые команды «Борцы», «Северяне», «Кефир» – те, кто многие годы формировал юмористический бренд региона на всероссийском уровне.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, подводя итоги фестиваля, отметил, что «Игры на Севере» стали по-настоящему незабываемым вечером для всех ценителей Клуба Весёлых и Находчивых. «Огромное спасибо всем артистам за подаренный заряд эмоций и отличное настроение! Каждое выступление было по-своему уникально, отличалось неповторимым характером, искрометным юмором и оригинальным стилем. Поздравляю команды «Союз» (Тюмень) и «Росы» (Нижний Новгород), разделивших победу!», — резюмировал глава региона.

