​«Робот Макс» помогает югорчанам разбираться в госуслугах онлайн

Министерство цифрового развития России совместно с регионами запустило пилотный проект по внедрению цифрового ассистента «Робот Макс» на сайтах центров «Мои документы». Одними из первых протестировать нового помощника смогли жители Югры, пишет informugra.ru.

Цифровой ассистент работает на сайте югорских МФЦ и призван упростить взаимодействие граждан с государственными и муниципальными услугами. «Робот Макс» в режиме онлайн помогает пользователям:

– быстро находить нужную информацию о государственных и муниципальных услугах;

– узнавать график работы и особенности обслуживания в профильных ведомствах;

– переходить сразу к оформлению нужной услуги через портал Госуслуг.

Если пользователь описывает свою ситуацию или задачу, ассистент подбирает подходящую услугу и автоматически перенаправляет на её оформление. Это позволяет сократить время на поиск информации и выбор нужного сервиса.

Преимущества от внедрения нового инструмента получают обе стороны. Для граждан это более удобный и понятный доступ к услугам, без необходимости тратить лишнее время на изучение разделов сайта или ожидание консультации. Для сотрудников МФЦ — снижение нагрузки по типовым вопросам и высвобождение времени для более сложных и нестандартных ситуаций.

Сейчас проект находится на пилотном этапе. По его итогам функционал «Робота Макса» планируют доработать с учетом обратной связи пользователей и сотрудников МФЦ. В дальнейшем цифровой ассистент будет постепенно внедряться и в других регионах страны.

Протестировать нового помощника югорчане уже могут на сайте МФЦ округа по адресу: mfc.admhmao.ru.