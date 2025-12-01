Юные мультипликаторы из Югры получили награды международного уровня

Анимационная студия из Нижневартовского района завоевала пять призовых мест на международном фестивале детской мультипликации. Об этом сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Детская мастерская «Карусель» из поселка Излучинск представила свои работы на VIII Международном фестивале авторской детской мультипликации «Я ТВОРЮ МИР», который прошёл при поддержке киностудии «Союзмультфильм». В этом году на конкурс поступило 730 работ из 53 регионов России, и югорские юные аниматоры смогли занять сразу несколько призовых мест.

Первое место получили Любомир Сергушев и Алиса Гребенникова с работой «Подводный мир». Вторые места заняли Виттория Киященко с мультфильмом «Как на Марсе...», Софья Петишова с работой «Болтовирус» и Илья Ануфриев с «Историей одного домика». Третье место жюри присудило коллективной работе студии — проекту «Анимационный словарь хантыйских слов». Отмечается, что успех ребят стал результатом системной творческой работы мастерской и поддержки наставника Натальи Батуриной.